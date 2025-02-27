浜町町駅東側の歩行者デッキ 3階レベルからの景色3月27日には、高輪ゲートウェイシティが開業を迎え、周辺の広域品川圏ではも様々な工事が続いています。 今回は、高輪ゲートウェイ駅の２つ隣、広域品川圏の北側にあたる「浜松町駅」周辺の、2025年2月の様子をお伝えします。JR山手線・京浜東北線の浜松町駅周辺には、他にも東京モノレール浜松町駅や、都営地下鉄の大門駅があります。羽田空港アクセスの拠点、東側ではブルーフロ