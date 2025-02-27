オルケスタ・デ・ラ・ルスが、デビュー35周年を記念したビルボードライブ公演を、5月7日に東京、5月20日に大阪、5月30日に横浜にて開催する。 （関連：LINKIN PARK、新体制で示した揺るぎないアイデンティティ歓喜の声で溢れた来日公演を観て） オルケスタ・デ・ラ・ルスは、1984年に結成されたサルサバンド。1990年にリリースしたデビューアルバム『デ・ラ・ルス』が、全米ラテンチャート