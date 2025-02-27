ハクバ写真産業（ハクバ）は、風景写真家である瀬尾拓慶氏の監修のもと、車移動を伴う写真撮影に特化したカメラバッグ「D-Guard」のクラウドファンディングを、クラウドファンディングサイト「kibidango（きびだんご）」で開始した。●車を使った撮影に徹底的にこだわる「今あるカメラバッグは家から出て戻るまで背負って使うことを想定しているものがほとんどだが、車を使って現場付近まで行って、待機して、画像チェックや簡