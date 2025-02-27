日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 10191( 10155) 6月限 301( 301) TOPIX先物 3月限8900(8900) 日経225ミニ 3月限233880(233880) 4月限2473(247