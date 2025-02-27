日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 21741( 18929) 6月限 966( 352) TOPIX先物 3月限 21497( 21374) 日経225ミニ 3月限257171(257171) 4月限6344(434