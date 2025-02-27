（石黒記者）「先ほど初公判が終わった旭川地裁前です。被告の女は終始緊張した面持ちで裁判に臨んでいました」「間違いないです」ストライプの白いシャツに茶色い髪を後ろでまとめた被告の女。正面を見ながら、高くか細い声で起訴内容を認めました。殺人などの罪に問われているのは、当時１９歳だった小西優花被告。 「落ちろ」「死ねや」起訴状などによりますと、小西被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む１