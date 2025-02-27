日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 39(39) SBI証券 27(15) 楽天証券15(15) フィリップ証券 8(