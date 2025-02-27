日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 117( 117) BNPパリバ証券 25(25) SBI証券 31( 9) 楽天証券 7(