大阪3月限 日経225先物38300+80（+0.20％） TOPIX先物2738.5+18.0（+0.65％） 日経225先物（3月限）は前日比80円高の3万8300円で取引を終了。寄り付きは3万8180円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万8055円）を上回る形で、やや売りが先行して始まった。前場中盤にかけてリバウンドの動きが強まり、3万8390円とプラスに転じる場面もみられたが積極的なロングは限られ、前場終盤にかけては3万8090円と再び下落に