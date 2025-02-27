自民党、公明党の与党に加えて、日本維新の会がおこなった“3党合意”にインターネット上では、批判が爆発している。2月25日、石破茂首相、公明の斉藤鉄夫代表、維新の吉村洋文代表は、高校の教育無償化や社会保険料の負担軽減策などをめぐる2025年度予算案の修正について合意した。一方で「103万円の壁」をめぐる協議で、非課税の対象となる年収の上限を178万円まで引き上げるように要求していた国民民主党は、与党が示した