中居正広の女性トラブルに端を発したフジテレビをめぐる問題の影響は、スポーツ業界にまで拡大してしまった。4月25日から27日にかけて開催予定だった女子ゴルフツアーの「フジサンケイ・レディース」が中止されると2月25日に報じられたのだ。この大会はフジサンケイグループの主催であり、毎回、フジ・メディアHDの取締役相談役を務める日枝久氏が優勝トロフィーを贈呈していた。「現在、中居問題でほとんどのスポンサーがフジ