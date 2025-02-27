2月25日、自民、公明両党と日本維新の会の3党首は、維新が主張する「高校無償化」などの実施に向けて、2025年度当初予算案の修正で合意した。これで予算案の成立が確実となった。「石破茂首相は最初のヤマ場を乗り越えたわけですが、今後も“試練”は続きます。自民党内で『石破首相では7月の参院選は戦えない』との声が大勢を占めていることに変わりはありません。予算成立までは、石破首相を野党の追及の矢面に立たせ、成立後