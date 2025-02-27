ピン芸日本一決定戦「R―1グランプリ2025」決勝戦（カンテレ・フジ系、3月8日後6・30放送）を前に、ファイナリストの「さや香」新山（33）がカンテレのインタビューに応じた。「M―1を休んでR―1にかけてきた熱量を感じて」とアピールした。過去最多5511人のエントリーから決勝戦に駒を進めたのは、ヒロ・オクムラ、チャンス大城、田津原理音、ハギノリザードマン、ルシファー吉岡、吉住、さや香新山、友田オレ、マツモトク