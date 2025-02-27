京王閣競輪場のF1「高木真備杯」は28日開幕。27日は前検が行われた。奥井迪（43＝東京）が笑顔とともに登場だ。今節もV候補の一角。「ここ数カ月は課題の踏み直しができている。体調もいい。地元だし頑張りたい！」と気合十分だ。奥井が「私の中では永遠の女王」という児玉碧衣も参加する今節。女王との対戦が待つ決勝までは負けられない。