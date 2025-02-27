Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、2月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。各チーム、残り16試合と最終盤が迫る中、レギュラーシーズン突破へボーダーラインを挟んだ上位、下位の直接対決。この日の1勝、1敗はあまりに大きい。【映像】リーグ4・5・7・8位の直接対決！（生中継）リーグ4位のKONAMI麻雀格闘倶楽部は、ポイントゲッター伊達朱里紗（連盟）が先発。チームトータルは▲36.3。ボーダ