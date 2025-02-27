タレントの藤本美貴（40）の喜びの報告に、芸能界やファンから、たくさんの祝福が寄せられている。【映像】藤本美貴の家族ショット＆品数豊富な手料理（複数カット）2009年にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）と結婚し、12歳、9歳、5歳の育児に奮闘している藤本。Instagramでは、次女の誕生日に撮影した家族ショットや自宅で庄司が長女にギターを教える姿、冷蔵庫にあるもので作った品数豊富な食卓など、生活の様子を