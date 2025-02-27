大谷翔平選手が「おむすびアンバサダー」に就任です。ファミリーマートは、おにぎり商品をPRするアンバサダーに大谷選手を起用しました。商品イメージの向上やインバウンドへのアピール効果を期待するとしています。また、来月にはおにぎり専門店監修の新商品や1.5倍サイズの商品を発売します。コメの価格が高騰するなかでも売り上げの多くを占めるおにぎりは強化していく方針だということです。