ふるさと納税で多額の寄付を得たことで国が特別交付金を減額したのは違法として大阪府泉佐野市が国に取り消しを求めた裁判で、最高裁は2審判決を破棄し、大阪高裁に差し戻す判決を言い渡しました。泉佐野市は、ふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に2019年度の特別交付税を前年度から約4億4000万円減らされたことは「懲罰的」だとして決定を取り消すように求め、国を訴えています。1審の大阪地裁は「減額は法律の範