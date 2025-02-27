お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（46）が27日、顔を骨折したため、休養することを発表した。「ナイツ」塙宣之、夜道で転倒…顔をケガして生ラジオを欠席「命に別状はないです」所属事務所「マセキ芸能社」の公式サイトでは、「ナイツ塙宣之ですが、2月25日（火）の夜に、顔を骨折するケガを負ったため、お休みをいただくこととなりました」とアナウンス。「皆様にご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりおわび申し上げます」と