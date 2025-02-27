2月20日、大津町で男性が｢刃物のようなものを持った男に財布を奪われた｣という通報について、警察は27日、｢強盗が発生した事実は確認できなかった｣と発表しました。 警察は｢通報が虚偽の可能性が高い｣として捜査していましたが、捜査の結果、周辺の防犯カメラに犯人や事件の様子が一切映っていなかったと説明しています。また奪われたと話していた財布は、通報した男性の自宅にあったということです。