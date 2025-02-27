27日午後、首都高速1号羽田線の浜崎橋ジャンクション付近でトラックの荷台から落ちた飲料水のペットボトルが道路上を埋め尽くしました。車線をふさぐように段ボールやペットボトルが散乱しています。警視庁などによりますと、午後1時半ごろ、首都高速1号羽田線上りの浜崎橋ジャンクション付近でパトロールをしていた警視庁高速隊がトラックの荷台から飲料水のペットボトルが落ちているのを見つけました。トラックには180箱