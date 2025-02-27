フジ・メディアホールディングスは、取締役相談役の日枝久氏が経営諮問委員会の委員を辞任したと発表しました。フジ・メディア・ホールディングス金光修社長「今回、日枝取締役からも経営諮問委員会の委員について辞任の申し出を受けました」フジテレビの経営諮問委員会は社外の取締役3人、社内の取締役2人で構成され、取締役の選任や報酬などについて取締役会に意見や提言を行う組織です。フジ・メディア・ホールディング