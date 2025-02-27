大分県産焼酎を海外に売り込み、消費拡大を図ろうと、大分市でアメリカのバイヤーを招いて商談会が開かれ、県内の蔵元が自社商品をアピールしました。 【写真を見る】大分の蔵元が米国バイヤーと直接交渉県産焼酎の販路拡大へ商談会開催 この商談会は、ジェトロ大分と県酒造組合がアメリカの2社のバイヤーを招いて開催したものです。27日は県内5つの蔵元がそれぞれ自社商品を紹介し、具体的な価格な