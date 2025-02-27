テスト飛行中と見られるオスプレイ在日米海軍厚木基地（大和、綾瀬市）で２７日、米軍基地を監視する地元の市民団体が米軍輸送機オスプレイ１機が離陸したのを確認した。市民団体によると、同日午前９時４５分に離陸後に戻ってこず、該当する機体が２５日に周辺でテスト飛行をしていたことから、日本飛行機厚木工場での定期整備を終えた３番機で、沖縄県の普天間基地に帰投したと見られる。