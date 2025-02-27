【モデルプレス＝2025/02/27】フジ・メディア・ホールディングスは2月27日、定例の取締役会を実施。株式会社フジテレビジョンの清水賢治社長が記者会見に出席し、中居正広を起用継続したことについて謝罪した。【写真】深夜2時半まで続いたフジ会見 怒号飛び交う◆フジ清水賢治社長「中居正広氏の起用を続けたことは不適切な判断であった」再度謝罪清水社長は、フジテレビ「再生・改革プロジェクト」の進捗について報告。中居の女