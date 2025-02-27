【モデルプレス＝2025/02/27】タレントのRIKACOが26日、自身のInstagramを更新。次男が手作りした豪華な手料理を公開した。【写真】RIKACO、俳優息子の手作り料理◆RIKACO、アメリカ帰りの俳優次男の手料理公開海外ドラマ「モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ」（2023-2024／Apple TV+）などにも出演し、アメリカで俳優として活躍するRIKACOの次男・蓮。RIKACOはこの日の投稿で「次男がドラマの撮影が終了し帰国してます」と