■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 149.25／149.27 1.0475／1.0476 156.34／156.39 ＮＹ午後５時 149.09／149.10 1.0483／1.0486 156.31／156.32 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてややドル高／円