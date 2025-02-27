米俳優のジーン・ハックマンさんと妻が２６日（日本時間２７日）、米ニューメキシコ州サンタフェの自宅死亡しているのが発見された。ハックマンさんは９５歳だった。複数の米メディアが報道した。米報道によるとサンタフェ郡保安官アダン・メンドーサ氏が「ジーン・ハックマン氏とその妻の両名が水曜日の午後、サンセット・トレイルの自宅で死亡しているのが発見されたことを確認した」という。さらに「現在捜査中ですが、現時