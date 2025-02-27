4代目ジェームズ・ボンドを演じた英俳優ティモシー・ダルトン（78）が、「007」シリーズのクリエイティブ権をAmazon MGMスタジオが獲得したことは「残念」だと胸中を明かした。1987年の「007／リビング・デイライツ」、1991年の「007／消されたライセンス」で主役のボンドを演じたダルトンは、長年シリーズを手掛けてきたプロデューサーのマイケル・G・ウィルソンとバーバラ・ブロッ