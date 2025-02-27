岡山シティミュージアム「ジブリパークとジブリ展」2月28日から5月11日まで©Studio Ghibli スタジオジブリの作品の世界を表現した展覧会が28日から岡山市で開かれます。27日、関係者向けの内覧会が開かれました。 ハウルの城の模型に、「にせの館長室 展覧会特別バージョン」……。 28日、岡山市の岡山シティミュージアムで始まる「ジブリパークとジブリ展」です。 「ジ