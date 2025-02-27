歌手・タレントの鈴木亜美が、3月1日放送の読売テレビ『見取り図のゲリラアート大作戦』（後2：24※関西ローカル）に出演し、パーカー姿でスプレーアートを描く。【写真】鈴木亜美、大阪・北加賀屋で絵を描く→完成したアート舞台は、大阪・北加賀屋。ひそかに「アートの街」として注目を集めるスポットで、街ブラしながら個性豊かなアート作品を制作していく。果たして、どんな作品ができるか。出演は、見取り図、鈴木、