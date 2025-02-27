NHKは27日、ドジャース・大谷翔平投手のオープン戦初出場となる2月28日（日本時間3月1日）のエンゼルス戦をNHKBSで生中継すると発表した。試合開始の午前10時から同11時まで、1時間の予定でオンエア。元横浜（現DeNA）監督の山下大輔氏が解説を務める。エ軍は花巻東の先輩である菊池雄星投手が先発予定。母校の先輩、後輩対決でも注目を集めている。