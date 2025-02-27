お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が27日、自身のSNSを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）、マーケティングアナリストの原田曜平氏（47）と会食したことを報告し、3ショットを公開した。クロちゃんはX（旧ツイッター）で「原田さん、ひろゆきさんと飲んだしんよー！」と、同世代3人の異業種3ショットを公開した。「ひろゆきさんとは、新旧論破王としてお話しできたしん！実物に会うのは初めてで楽