京王閣競輪場のF1「高木真備杯」は28日開幕。27日は前検が行われた。24年優秀新人選手賞を受賞し、26日は表彰式に参加した熊谷芽緯（21＝岩手）。壇上では緊張のあまり目が泳ぎまくっていたが…。「どこを見ていいか分からなくて…。緊張し過ぎて昨日の記憶はありません」と苦笑いした。ただ、アワアワしていただけではない。きりりとした表情で「もう一回、表彰式に出たいと思いました」。ずいぶんと刺激になった様子。来