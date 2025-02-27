新庄市などで障がい者の就労支援に取り組む事業所が2026年3月末で閉鎖となり、200人を超える障がい者が整理解雇される見通しとなっている問題で、運営会社が27日初めて、利用者や家族向けの説明会を開きました。この問題は、障がい者の就労支援に取り組む新庄市の「ユニオンソーシャルシステム」が、最上・村山地域の7か所で展開している「就労継続支援A型事業所」を来年3月末で閉鎖し、雇用している217人の障がい者を整理解