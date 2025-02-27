フジテレビの親会社、フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は２７日、フジサンケイグループ代表でもある日枝久・取締役相談役が「経営諮問委員会」の社内委員を辞任したと発表した。同委員会は同社の経営や人事などについて、取締役会に提言を行っている。同日行われた同ＨＤの定例取締役会後、取材に応じた金光修社長は今後の役員人事について、「体制をコンパクトに、平均年齢を下げることなどを進めていきたい」と述べ