都立公園のなかでも、人気の高い、日比谷公園と葛西臨海水族館で大規模な改修・整備が行われている。明治36年に近代的洋風公園として開園した日比谷公園。現在10か年計画で大規模な整備が進められている。2023年度からスタートした1期目の工事は、日比谷門を入ってすぐ右側の第二花壇周辺。かつて伊藤博文公の国葬が行われた場所だ。去年整備が完了し、芝庭広場としてオープンした。再整備のコンセプトの1つが、開園当時に出来る限