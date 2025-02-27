兵庫県知事の疑惑告発文書問題を巡り日本維新の会所属の県議が告発者の私的情報などを漏えいした問題で、県議会維新の会の幹事長が27日、除名処分となった岸口実氏に議員辞職を勧告する決議案を近く提出する方針だと明らかにした。