およそ1500体ものひな人形を高さ2メートルを超すひな壇にずらりと並べたイベント「段々ロングな雛まつり」が、27日から村山市で始まりました。会場に入ると目に飛び込んでくるのは、ひな壇にずらりと並んだひな人形。その数、およそ1500体。合わせて8段からなるひな壇の幅は13・5メートル、高さは2メートル以上にもなります。村山市の「段々ロングな雛まつり」で展示されているこれらのひな人形は、子どもが独り