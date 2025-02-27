自民党旧安倍派会計責任者の松本淳一郎氏から聴取した意見に対しては、政治資金パーティー券の販売ノルマ超過分の還流再開を巡り、派閥幹部が関与を真っ向から否定し、松本氏と主張が食い違った。西村康稔氏は「私が還流を指示、了承したことはない」とコメント。世耕弘成氏も、自身と西村氏、下村博文氏、塩谷立氏の4人が出席した2022年の幹部会合では「現金による還流が決まった認識はない」と反論。下村氏も取材に「いつ誰