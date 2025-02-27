【北京共同】米政府系のラジオ自由アジア（RFA）は27日、中国での圧政から逃れてタイに不法入国し拘束されたとみられる少数民族ウイグル族40人をタイ当局が同日、中国に送還したと報じた。中国で迫害される懸念があるとして人権団体が送還しないようタイに求めていた。中国公安省は27日、中国籍の密航者40人がタイから同日送還されたと発表。ウイグル族かどうかは明らかにしなかった。