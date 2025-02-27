「練習試合、オリックス４−１韓国・ロッテ」（２７日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）オリックスの山下が４回２安打無失点。最速１５５キロを計測して６三振を奪うなど順調な調整ぶりを披露した。三回には３者連続三振を奪う内容。フォークとカーブが効果的だった場面が目立ち本人も「カーブとフォークでうまく角度を付けられたと思います」と充実感を漂わせた。また、４０歳でチーム最年長の平野が２番手で五回に登板して１回を