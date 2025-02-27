「練習試合、ソフトバンク９−０韓国・斗山」（２７日、アイビースタジアム）衝撃の“１軍デビュー”だった。ソフトバンクのドラフト５位ルーキー・石見颯真内野手（１８・愛工大名電）が途中出場ながら２打席連続タイムリーをマークし、小久保監督を「衝撃的でしたね。最近にない感じがしました」とうならせた。石見は六回の守備から出場。七回無死一塁の最初の打席で左中間突破の適時三塁打を放つと、八回の無死一、三塁で