フジ・メディア・ホールディングスが２７日、取締役会を開き、終了後に金光修ＨＤ社長と、清水賢治フジテレビ社長が会見した。中居正広氏の女性トラブルと同社対応を巡る問題で、スポンサー企業のＣＭ見送りに関する質問に、営業部門が回答した。フジが１回目の会見を行った１月１７日以降、１月いっぱいでＣＭをＡＣジャパン広告に差し替えた数は３１１社だったと明らかにした。現状は、２月２５日現在での取引企業は７２