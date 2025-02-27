徳島県が検討している鉄道高架事業では、新ホールの整備場所を徳島市の藍場浜公園西エリアに変更するとともに、現在はJR徳島駅北側にある車両基地を文化センター跡地に移転するとしています。しかし文化センター跡地に関しては、この場所へ県立ホールを作ることを前提に、徳島県と徳島市が協定を結んでいて、これにより県は市の土地を無償で譲り受けました。2月18日、後藤田正純徳島県知事は県議会の席上