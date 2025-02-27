「とろサクエッグタルト」ローソンは、食感にこだわった「とろサクエッグタルト」、「とろサクチーズタルト」の2品を、2月25日から全国のローソン店舗（1万4029店：1月末時点、「ローソンストア100」を除く）で発売する。今回発売するのはサクっとしたパイ生地の商品で、原料の配合を工夫してとろける食感に仕立てたカスタードクリームを重ねた「とろサクエッグタルト」と、爽やかな味わいのベイクドチーズ、チェダーとゴーダチー