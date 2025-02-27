Jリーグは２月26日、各地でJ１第３節の全10試合を開催した。同日、Jリーグは公式Xで３節終了時点での順位表を投稿。唯一の開幕３連勝で勝点を９に伸ばした湘南が、堂々の首位に立っている。２位には同７で得失点差＋５の川崎、３位には同勝点で得失点差＋３の清水が続き、同勝点で得失点差がともに＋２の柏と広島が４位タイにつけている。一方、２連覇中の王者・神戸が11位、いずれも24シーズンに上位に入った町田が12位、G