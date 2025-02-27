学校のいじめ問題は、なぜ無くならないのか。東京都立大学大学院法学政治学研究科の木村草太教授は「いじめ防止対策推進法が成立してから10年以上が経過した。成果も出ているが、現在の対策には2つの要素が欠けている」という――。（第1回）※本稿は、木村草太『憲法の学校 親権、校則、いじめ、PTA――「子どものため」を考える』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／paylessimages※写真はイメージです