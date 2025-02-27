NTTドコモは、2025年3月から、新たに16件の自治体で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。 新たにキャンペーンが始まる地域は、静岡県磐田市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市都島区、神奈川県相模原市、京都府京都市伏見区、群馬県高崎市、埼玉県飯能市、三重県鳥羽市、香川県小豆郡、福岡県福岡市など。