アメリカ軍制服組のトップ、ブラウン統合参謀本部議長が更迭されたことを受け、吉田統合幕僚長は「私にとって最も重要なカウンターパートの一人」と涙ぐみながら語りました。自衛隊トップの吉田統幕長はきょうの会見で、ブラウン氏の更迭について問われ、「他国の軍高官の人事についてはお答えする立場にありません」と述べるにとどめました。ところが…吉田統合幕僚長「ブラウン統合参謀長は、私にとって最も重要なカウンターパー